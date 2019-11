Reggina, Corazza senza limiti: “io come Icardi…”, il bomber amaranto infiamma i tifosi

26 Novembre 2019 17:39

Simone Corazza protagonista di un campionato impressionante con la Reggina, le indicazioni dell’attaccante sul campionato amaranto

Momento magico per la Reggina, la squadra di Mimmo Toscano ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva, gli amaranto non solo hanno consolidato il primo posto ma hanno anche allungato sul secondo posto, adesso tutte le attenzioni sono rivolte alla trasferta contro il Teramo, l’obiettivo è rimanere imbattuti ed ottenere un altro risultato positivo con l’intenzione di dare continuità al netto successo contro il Rende con il risultato di 4-1. Grande protagonista fino al momento è stato l’attaccante Simone Corazza, il bomber amaranto nell’ultimo match ha messo a segno la rete numero 13. Intervistato da SkySport 24 durante lo spazio dedicato alla Serie C, Corazza ha dato importanti indicazioni: “il gruppo è il segreto di questa squadra, c’è un’alchimia dentro e fuori dal campo, sto attraversando un momento positivo, dobbiamo continuare su questa squadra. Ho recuperato dagli infortuni grazie alla mia famiglia, ne sono uscito più forte di prima. Mi ispiro ad Icardi. Speriamo di arrivare il più in alto possibile”.

