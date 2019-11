Reggina, i convocati per la sfida contro il Rieti: chance per Mastour?

16 Novembre 2019 13:03

La Reggina si prepara per la partita di campionato contro il Rieti, i convocati dell’allenatore Toscano

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre in lotta per la promozione. La squadra di Mimmo Toscano può pensare di allungare in vetta alla classifica, la Reggina infatti giocherà contro la Berretti del Rieti ed a porte chiuse, una situazione surreale nata dai problemi economici dei padroni di casa che rischiano seriamente di interrompere in anticipo la stagione. Gli amaranto non possono fare calcoli e devono prendersi i tre punti anche con ampio margine. Al momento la formazione rimane un rebus, Toscano potrebbe attuare turnover considerando la facilità dell’incontro, potrebbe anche essere provato Mastour per verificare la condizione fisica dell’ultimo arrivato.

Reggina, i convocati per la sfida contro il Rieti

Portieri: Guarna, Farroni, Geria

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Rossi

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Paolucci, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

