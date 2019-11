Reggina, arrivano conferme da Rieti: “contro gli amaranto gioca la Berretti”

15 Novembre 2019 18:58

Situazione economica e societaria sempre più complicata per il Rieti, che domenica dovrebbe affrontare la Reggina: emergono importanti novità

Prosegue il momento delicato in casa Rieti, prossimo avversario della Reggina domenica. Situazione economica e societaria complessa per i laziali, tra continui comunicati, scioperi dei calciatori e minacce di denuncia da parte della proprietà.

Qualche ora fa in queste pagine avevamo paventato l’ipotesi, che va avanti da qualche giorno, circa la possibilità che il Rieti schieri la Berretti, nonostante le resistenze del tecnico Caneo. Ipotesi che si fa sempre più concreta e che confermano anche dalla stessa città del centro Italia.

E’ Rietilife.com, che segue con attenzione le vicende del club, a confermare questa possibilità: “Oggi – si legge – era l’ultimo giorno per ricevere gli stipendi. Ma sui conti dei calciatori nemmeno l’ombra d’un euro. Non giocheranno – così come non si sono allenati – neanche quei nove che lo stipendio l’hanno ricevuto. E allora? Domenica c’è la Berretti per la sfida con la capolista Reggina di Mimmo Toscano. La squadra di giovani amarantocelesti – solitamente allenata da Lorenzo Pezzotti – sarà diretta da Antonio Maschio, il vice allenatore della prima squadra”.

