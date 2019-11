Reggina-Casertana, Toscano: “non dobbiamo dare nulla per scontato”

9 Novembre 2019 12:50

Reggina-Casertana, Toscano: “non dobbiamo dare nulla di scontato, non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo continuare con la stessa intensità”

L’allenatore della Reggina, Mimmo Toscano, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato della gara di domani al Granillo contro la Casertana: “sarà una partita difficile, gli avversari hanno un organico importante. Non dobbiamo dare nulla di scontato, non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo continuare con la stessa intensità”.

Reggina-Casertana, Toscano: “Rubin e Bertoncini disponibili”

“Saranno disponibili per la partita di domani contro la Casertana sia Rubin che Bertoncini”. E’ quanto ha detto l’allenatore della Reggina, Mimmo Toscano mentre “Gasparetto dovrà fare un provino per capire se è disponibile o meno”

Reggina, Toscano parla dell’eliminazione in Coppa Italia: “abbiamo fatto qualche errore”

Mimmo Toscano ha parlato anche dell’eliminazione della Reggina in Coppa Italia per mano del Potenza: “abbiamo fatto il 78% del possesso palla nel primo tempo. Abbiamo purtroppo fatto errori che hanno agevolato il Potenza. Mercoledì non meritavamo la sconfitta, ma neanche la vittoria per quando visto nell’arco dei 90 minuti“.

