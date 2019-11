Reggina-Casertana, Toscano gongola: “numeri da macchina da guerra”

10 Novembre 2019 17:45

Reggina-Casertana, Toscano ha parlato a caldo dopo la vittoria sulla Casertana, una grande squadra quella vista oggi

Il tecnico della Reggina Mimmo Toscano, ha parlato ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria della sua squadra contro la Casertana. Soddisfatto l’allenatore amaranto dopo l’ennesimo successo di questo grande avvio di stagione: “Abbiamo numeri da macchina da guerra, stiamo andando molto bene e sono contento, ma non è bello dire che solo noi possiamo perdere il campionato. Meno se ne parla e meglio è, noi ne parliamo poco, sappiamo che abbiamo altre battaglie come quella di Rieti di domenica prossima, sei vittorie consecutive sono ottime, ma non dobbiamo rilassarci, questa squadra sta sul pezzo giorno dopo giorno. Noi ci siamo e pensiamo solo a far bene, la gente deve sostenerci e sarebbe meglio che non desse per scontato nulla. Mando un messaggio, trattenere gli entusiasmi, cosa che faccio già dentro gli spogliatoi. E’ un grande gruppo, oggi i ragazzi hanno sostenuto Doumbia nella sua ricerca del gol che gli manca molto, come fatto con Denis all’inizio, sono segnali di un grande gruppo. Rischio di rilassarsi col Rieti? Non ci rilasseremo, non sottovalutiamo nessuno, abbiamo pazienza e consapevolezza nei nostri mezzi. A Pagani non ci siamo rilassati ma siamo stati solo sfortunati a non portare a casa il successo”.

Nessuno strascico lasciato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Potenza, anche questo ha fatto felice mister Toscano quest’oggi: “Sono contento di quanto fatto dai miei oggi, niente strascichi dopo la Coppa Italia, bene così. I miei uomini interpretano bene i momenti della gara, è questo il segreto dell’inizio di stagione, adesso dobbiamo tenere alta l’attenzione e la tensione, non è il momento di rilassarsi perchè dietro inseguono agguerrite. L’intensità e la voglia di recuperar palla sono caratteristiche nostre, che intendiamo stampare sulla nostra pelle per arrivare alla fine in testa. Denis? Non ha giocato dall’inizio perchè l’avversario non lo consentiva, non aveva le caratteristiche per inseguire i loro calciatori abili in uscita, è stato bravo in questo Reginaldo. L’entusiasmo lo voglio, ci deve essere, ma in base a quanto fatto nelle scorse giornate e non pensando al futuro”.

