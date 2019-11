Reggina-Casertana, cornice di pubblico straordinaria al Granillo: dati di spettatori e incasso impressionanti per la Serie C

10 Novembre 2019 16:16

Reggina-Casertana, sugli spalti del Granillo dieci mila spettatori: numeri da record per la serie C

Capolista in campo, incantevole sugli spalti. Reggio Calabria sta vivendo una stagione calcistica memorabile, con una squadra mai così forte e autorevole in oltre 100 anni di storia. Il pubblico sta rispondendo oltre ogni più rosea aspettativa, lasciandosi trascinare in modo entusiasmante da una squadra a dir poco travolgente. E così anche oggi, in una partita calcisticamente scontata e emotivamente anonima, sugli spalti del Granillo ci sono comunque dieci mila persone che si stanno divertendo come matti e che hanno ricominciato ad intonare cori personalizzati per presidente, allenatore e i calciatori più rappresentativi come non succedeva da molti anni. Impressionante il boato “Corazza” al gol del capocannoniere di tutta la serie C. Neanche in serie A, nelle ultime stagioni, si arrivava a tanti spettatori se non nelle partite di cartello. Altri 100 mila euro (scarsi) di incasso per le casse del club, e una media spettatori di gran lunga superiore a quella della serie B. Una categoria verso cui questa squadra sta galoppando a grandi passi, e che evidentemente a questo pubblico sta stretta. Reggio merita ancora di più.

Le statistiche del pubblico stagionale al Granillo aggiornate:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64 Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28 Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62 Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13 Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348,13 Reggina-Picerno 9.226 per un incasso di € 83.346,53 Reggina-Casertana 9.808 per un incasso di € 93.905,53

Valuta questo articolo