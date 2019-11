Reggina-Casertana, la probabile formazione amaranto: spazio a Sounas sulla trequarti

9 Novembre 2019 10:05

Mancano poche ore a Reggina-Casertana, gara nella quale gli amaranto andranno a caccia di riscatto dopo la debacle in Coppa

Reggina e Casertana sono pronte a darsi battaglia domani pomeriggio al Granillo. La squadra di Mimmo Toscano arriva all’incontro da imbattuta in campionato, ma l’ultimo incontro non è stato certo positivo per il tecnico, dato che si tratta della sconfitta in Coppa Italia rimediata mercoledì contro il Potenza di fronte al pubblico amico. Oggi dunque Denis e soci vorranno far dimenticare prontamente il risultato negativo che ha portato all’eliminazione dalla Coppa e per farlo non c’è miglior modo che puntare al successo contro la Casertana.

Passando alle dinamiche di formazione, va detto che sarà certamente assente dall’11 titolare Nicola Bellomo, squalificato a seguito del rosso comminatogli dopo l’esultanza in quel di Potenza e la conseguente lite con Emerson. In settimana alle prese con qualche acciacco fisico anche Rubin e Marchi, dunque per quanto concerne la difesa gli uomini davanti a Guarna dovrebbero essere quelli delle ultime uscite in campionato: Loiacono, Blondett e Rossi. Sull’esterno spazio ancora una volta ai due destri Garufo e Rolando, con Bianchi e De Rose in mezzo. Sarà con ogni probabilità Sounas invece a stazionare dietro le due punte, che dovrebbero essere Denis e Corazza, con Reginaldo pronto a cambiar ritmo alla gara subentrando dalla panchina.

