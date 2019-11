Reggina-Casertana 2-0, le pagelle di StrettoWeb: Reginaldo e Corazza trascinano gli amaranto

10 Novembre 2019 16:49

La Reggina ha vinto di fronte a 10.000 spettatori contro la Casertana, una gara ben giocata dalla squadra di mister Toscano

La Reggina di Mimmo Toscano ha messo in mostra un’altra grande prestazione, vincendo contro la Casertana grazie ai bomber Corazza e Reginaldo. Il migliore in campo tra gli amaranto è stato il brasiliano, determinato a far bene ed a sfruttare al meglio la chance che Toscano gli ha concesso dal 1′ minuto. La difesa poi ha retto alla perfezione, con un Guarna chiamato in causa raramente dagli avanti della Casertana. Insomma, un’altra ottima prova della squadra reggina che si conferma in vetta alla classifica.

Reggina-Casertana, le pagelle di StrettoWeb

Reggina (3-4-1-2)

Guarna 6: di fatto inoperoso il portiere della Reggina, il suo voto è comunque positivo per aver sventato le poche palle pericolose giunte dalle sue parti.

Loiacono 6,5: la difesa oggi è stata quasi impeccabile, anche Loiacono ha contribuito a tenere la porta inviolata.

Blondett 6,5: per lui vale lo stesso discorso di Loiacono, gara solida da parte del centrale che non sta facendo rimpiangere Bertoncini.

Rossi 7.5: concreto, attento, insuperabile come sempre il terzo di sinistra del trio difensivo amaranto.

Rolando 6,5: meno incisivo del solito sulla corsia di destra, le sue scorribande non sono state frequenti come in altre occasioni, ma la prestazione è stata senz’altro solida e dalla sua parte la Reggina non ha di fatto mai subito nulla. Bertoncini: 6.

Bianchi 6: silente quest’oggi, sostituito dopo un’ora di gioco da Toscano. Rivas: 6,5

De Rose 6: prestazione silente del capitano, il quale ha fatto legna a centrocampo come sempre, fungendo da filtro davanti alla difesa.

Bresciani 7: ottima prova dell’esterno mancino che nelle ultime uscite sembrava essere scalato indietro nelle gerarchie, ma oggi ha risposto presente alla chiamata di mister Toscano.

Sounas 6,5: molto falloso e nervoso oggi, ma la sua qualità è stata messa a disposizione della squadra. De Francesco sv.

Reginaldo 7,5: il più attivo del pacchetto offensivo amaranto, ha tentato a ripetizione di rendersi pericoloso, sino a trovare il gol nella ripresa. Denis: 6,5

Corazza 7: sono terminati gli aggettivi per il bomber del campionato, anche oggi il centravanti ha timbrato il cartellino sbloccando una gara non certo semplice per la truppa di Toscano. Doumbia: 6.

A disposizione: Farroni, Bertoncini, Garufo, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

