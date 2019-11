Reggina-Casertana, le formazioni ufficiali: fuori Denis!

10 Novembre 2019 14:08

Reggina-Casertana, tutto pronto al Granillo per la gara del quattordicesimo turno del campionato di Serie C

La Reggina torna di scena al Granillo dopo la sconfitta di mercoledì sera in Coppa Italia. Una sconfitta ben digerita dalla squadra di Toscano, dato che l’obiettivo mai negato di questa annata è la promozione diretta in Serie B, ma adesso il tecnico amaranto vuole una pronta reazione dopo il primo ko stagionale. Per dare subito una risposta forte al campionato, Reginaldo e soci dovranno superare la resistenza della Casertana, ospite odierno al Granillo. Vediamo dunque le formazioni ufficiali dell’incontro, con Toscano che dovrà fare a meno del talento di Bellomo, squalificato dopo il rosso di Potenza.

Reggina-Casertana, le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Sounas; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Bertoncini, Garufo, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Casertana (3-5-2): Crispino; Rainone, Ciriello, Gonzalez; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Zivkov; Starita, Cavallini. A disposizione: Zivkovic, Galluzzo, Matese, Adamo, Clemente, Floro Flores, Varesanovic, Origlia, Paparusso. Allenatore: Ginestra.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo).

