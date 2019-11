Reggina-Casertana 2-0, la diretta LIVE: Reginaldo raddoppia, dominio amaranto

10 Novembre 2019 14:28

Reggina-Casertana si gioca questo pomeriggio al Granillo, la formazione di Mimmo Toscano cerca immediato riscatto dopo il ko in Coppa

La Reggina torna di scena di fronte al pubblico del Granillo dopo la sconfitta di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Potenza. Oggi l’ospite di turno è la Casertana, squadra temibile che di certo non vorrà essere una vittima sacrificale nell’incontro con gli amaranto di Mimmo Toscano. Come noto non sarà della gara Nicola Bellomo, squalificato dopo il rosso di Potenza della scorsa settimana, per il resto rosa al completo per quanto concerne gli amaranto, con Bertoncini che ritorna tra i convocati dopo una lunga assenza. Nell’11 iniziale non figurano, un po’ a sorpresa, nè Denis nè Garufo, i quali siederanno in panchina per poi magari cambiare le sorti dell’incontro a gara in corso.

Reggina-Casertana, la diretta LIVE

68‘- La gara è saldamente nelle mani della formazione amaranto, capace di gestire i ritmi e non soffrire di fatto mai. Il tecnico Toscano inserisce Bertoncini e Doumbia mettendo dentro forze fresche per il finale di gara.

61‘- Inizia la girandola di cambi amaranto, dentro Rivas e Denis, fuori Reginaldo e Bianchi.

59‘- Reggina vicina al terzo gol, con Sounas che ci ha provato con una punizione terminata di poco a lato.

55‘- La Casertana prova a cambiare le sorti dell’incontro inserendo Floro Flores, calciatore con trascorsi eccellenti che adesso proverà a rimettere in corsa i suoi.

48‘- Dopo tanti tentativi arriva finalmente la rete di Reginaldo, il più attivo dell’attacco amaranto nella prima frazione. Il brasiliano raccoglie una palla vagante e la calcia con precisione in porta per il 2-0.

46‘- Seconda frazione iniziata con gli stessi effettivi in campo per le due squadre, Denis però si è alzato dalla panchina per iniziare il riscaldamento.

45‘- Il primo tempo termina con gli amaranto in vantaggio grazie al solito Corazza: 1-0 sulla Casertana.

42‘- Ad aprire i conti in favore degli amaranto ci pensa ancora lui, bomber Corazza, il capocannoniere del campionato. L’1-0 arriva da un batti e ribatti in mezzo all’area, culminato con un destro preciso di Corazza che non lascia scampo a Crispino.

36‘- Sempre Reginaldo pericoloso, stavolta con un destro dalla distanza finito a lato, la Reggina prova in tutti i modi a sbloccare la gara ma senza particolare fortuna.

33‘- Annullata una rete per fuorigioco agli amaranto, Sounas serve alla perfezione Reginaldo in mezzo all’area, ma il greco si trovava in offside nel momento della ricezione del pallone.

31‘- La formazione di Mimmo Toscano sembra essere troppo leziosa e fatica a trovare trame di gioco valide per rendersi pericolosa, l’arma Denis potrebbe essere utile nella seconda frazione.

25‘- La Reggina non ingrana le marce alte e la Casertana riesce ad alzare il proprio baricentro, rendendosi pericolosa anche dalle parti di Guarna con un calcio di punizione di Laribi ben neutralizzato dal portiere amaranto.

20‘- Ancora Reginaldo pericoloso dalle parti di Crispino, stavolta il suo destro viene ribattuto dalla difesa, amaranto che conquistano un corner sugli sviluppi del quale Blondett di testa va vicino alla rete del vantaggio.

11′– Gara maschia in questo avvio, con tanti contrasti duri: incontro molto spezzettato e ritmo che fatica ad alzarsi. Silente sinora bomber Corazza, quasi mai servito dai centrocampisti.

5‘- Amaranto arrembanti, il primo pericolo verso la porta di Crispino lo porta Reginaldo, ma il colpo di testa del centravanti brasiliano è troppo tenero, il portiere della Casertana blocca.

1′– Gara iniziata, con la Reggina che sembra subito avere un atteggiamento aggressivo, spinta anche oggi da un’ottima cornice di pubblico al Granillo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Sounas; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Bertoncini, Garufo, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Casertana (3-5-2): Crispino; Rainone, Ciriello, Gonzalez; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Zivkov; Starita, Cavallini. A disposizione: Zivkovic, Galluzzo, Matese, Adamo, Clemente, Floro Flores, Varesanovic, Origlia, Paparusso. Allenatore: Ginestra.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo).

