Reggina-Casertana, i convocati di mister Toscano: quasi tutti recuperati, sorpresa Mastour

9 Novembre 2019 15:09

Reggina-Casertana si giocherà domani pomeriggio al Granillo, non sarà dell’incontro Nicola Bellomo a causa della squalifica

La Reggina si appresta a tornare in campo al Granillo per far dimenticare la sconfitta in Coppa Italia contro il Potenza. Ospite degli amaranto questa domenica sarà la Casertana, squadra in cerca di punti per tentare di confermarsi nella zona playoff della graduatoria. Mimmo Toscano ha diramato la lista dei convocati per l’incontro di domani, lista nella quale non figura il nome di Nicola Bellomo. Il trequartista barese è stato squalificato a seguito del rosso comminatogli dal direttore di gara nell’ultimo incontro di campionato in quel di Potenza. Tra i difensori, recuperati Bertoncini, Gasparetto e Rubin, out solo Marchi. Mastour di nuovo in lista. Di seguito i convocati da Toscano per l’incontro con la Casertana.

Reggina-Casertana, i convocati di mister Toscano

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

