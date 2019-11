Reggina, Bresciani: “uno stimolo giocare al Granillo. La nostra forza è il gruppo”. E sul prestito…

28 Novembre 2019 21:51

Reggio Calabria e i compagni di squadra: il giovane Nicolas Bresciani è uno dei volti nuovi della Reggina, ecco come procede la sua avventura

Il mix creato dal tecnico Toscano sta producendo i suoi effetti. La Reggina gira a meraviglia per merito dell’allenatore che è riuscito a sfruttare al meglio gruppo formato da calciatori esperti e giovani di belle speranze. Fra questi c’è anche Nicolas Bresciani, classe ’97 giunto in prestito secco dal Livorno. Ospite nella trasmissione “Vai Reggina” l’esterno mancino ha parlato del suo ambientamento e del momento della squadra. Ecco le sue parole: “trovarsi male a Reggio è difficile (ride, ndr). I tifosi sono molto calorosi, mi sento coccolato, è un aspetto positivo per un calciatore. Giocare ogni domenica di fronte a più di 10 mila persone è uno stimolo in più. Questa esperienza mi aiuterà a crescere come uomo e come calciatore. Hobby extra calcistico? La città è bellissima! Quando sono libero mi piace passeggiare sul corso, oppure mangiare un gelato da Cesare. I compagni? La rosa è forte ed è molto ampia, può essere un vantaggio sul lungo percorso. Abbiamo creato un gruppo fantastico, non è facile da ottenere”. Una battuta poi sul Bari: “E’ una delle pretendenti alla promozione, ma non dobbiamo dimenticare la Ternana e il Catania. Anche Monopoli e Potenza stanno facendo un buon campionato e non sono da sottovalutare. Lo stesso Teramo, andremo ad affrontarlo nel suo momento migliore. Restare anche il prossimo anno a Reggio? Ne sarei felice, ma non dipende solo da me. A me piacerebbe rimanere qui”. Infine il giudizio sul presidente Gallo: “è il primo tifoso, lo dimostra come si comporta con la Curva a fine partita”.

