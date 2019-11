Reggina, Blondett gonfia il petto: “risultiamo antipatici perchè siamo vincenti…”

21 Novembre 2019 21:20

La Reggina si prepara per la gara di campionato contro il Rende, le indicazioni del difensore Blondett

La Reggina si prepara per la partita di campionato contro il Rende, grossa occasione per la squadra di Mimmo Toscano che può pensare di allungare ulteriormente in classifica. Gli amaranto sono alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva, si candida ad essere protagonista Edoardo Blondett. Il difensore parla il diretta alla trasmissione ‘Vai Reggina’: “il Rieti? E’ stata una situazione strana, è mancata la partita e non vediamo l’ora di tornare in campo. Il mister ha deciso di farci allenare comunque, avevamo il campo a disposizione e ci siamo allenati. Il campionato è molto difficile, non ci sono partite facili, tutti si aspettano un nostro passo falso e provare a fermare la capolista, noi dobbiamo essere pronti a non cadere a questo inganno. Ci siamo conquistati la fiducia di tutti con il lavoro, adesso risultiamo anticipaci perchè siamo in vetta”.

“Stiamo facendo un grande lavoro, dal presidente allo staff all’allenatore, Toscano ha già vinto questo campionato e lo conosce bene, il mister ci guida lungo il percorso, ci fa lavorare molto ed i frutti si vedono. C’è grande entusiasmo, sono arrivato e ho notato la passione dei tifosi, c’è grande passione per la squadra. Il direttore ha costruito una squadra veramente forte in ogni reparto, questo ti aiuta tanto anche durante gli allenamenti”.

