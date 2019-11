Reggina, il ‘maleficio’ del tecnico del Bari Vivarini: “può capitare che Corazza si faccia male”

12 Novembre 2019 10:44

Bari e Reggina vivranno una lunga stagione da rivali nella rincorsa al titolo del girone C di Serie C: i baresi al momento inseguono

Bari e Reggina sono gemellate da anni per quanto concerne le tifoserie, in questa stagione però le due fazioni saranno rivali relativamente alla corsa alla promozione nel girone C di serie C. Il tecnico barese Vivarini le prova tutte per tentare l’assalto alla vetta, anche con qualche “speranza” non proprio sportiva: “Non dobbiamo assolutamente guardare la classifica, dobbiamo solo gioire per la vittoria di Bisceglie, dobbiamo affinare tutti i particolari. La Reggina in questo momento qui sta vincendo, ma deve capitare anche a loro che a centrocampo stiano tutti fuori, può capitare che Corazza si faccia male. Il vantaggio che ha preso l’ha preso in due partite e ci sono tante gare da giocare“. Queste le parole del tecnico dei baresi rilasciate ad ilbari.tv, parole che di certo non faranno piacere ai tifosi amaranto. Corazza toccherà ferro dopo aver sentito queste dichiarazioni ed anche Mimmo Toscano probabilmente si unirà nel compiere il gesto scaramantico.

