Reggina, com’eri la scorsa stagione alla 15ª giornata? Classifica a confronto da vertigini, +23 punti in un anno e un altro record! [DETTAGLI]

18 Novembre 2019 16:30

Reggina, stagioni a confronto: la differenza punti alla 15^ giornata rispetto allo scorso anno è abissale, tutti i dettagli

Che le parole per descrivere questa Reggina stiano terminando, è un problema. L’abbiamo definita bella, aggressiva, pungente, cinica, saggia. In tutti i modi. E più il tempo passa, più i risultati si fanno convincenti. La classifica parla chiaro, anche al netto del triste pomeriggio di ieri. + 6 sulla seconda (per ora, a meno di novità sul caso Rieti), 7 vittorie di fila, miglior attacco e miglior difesa insieme al Potenza. Ormai una cantilena che ripetiamo da settimane e che speriamo di poter ripetere ancora per molto.

Quando pensiamo al presente però, anche in relazione al pomeriggio di ieri, spesso un occhio cade sempre sul passato. Quello recente, di un anno fa. Una Reggina che, prima dell’avvento di Gallo, non sapeva cosa avesse fatto del suo destino prossimo. Ma riusciva, nonostante tutto, a “rimanere a galla”. Quantomeno i risultati, sul campo, non rispecchiavano un futuro che si prospettava nerissimo. Con limitate risorse a disposizione, infatti, Taibi c’aveva saputo fare e Cevoli si era giocato le carte a disposizione. La squadra viaggiava ai “suoi” ritmi, quelli che le dovevano garantire una tranquilla posizione di classifica e magari una strizzatina alla zona playoff.

Ma, è qui che il discorso torna, fare confronti tra presente e passato aiuta a capire tante situazioni di ciò che c’era prima. Il confronto, che di seguito proponiamo, fa riferimento alla scorsa stagione e alla classifica del girone C di terza serie 2018-2019 alla 15^ giornata. La Reggina, e non poteva essere altrimenti, è quella che ha fatto più punti in relazione alla graduatoria attuale, appunto dopo 15 giornate. Questa la classifica della stagione 2019-2020.

REGGINA 37 MONOPOLI 31 POTENZA 30 TERNANA 29 BARI 29 CATANZARO 24 TERAMO 21 CASERTANA 21 VITERBESE 21 VIBONESE 20 CATANIA 20 FRANCAVILLA 19 CAVESE 17 PICERNO 16 PAGANESE 16 AVELLINO 14 RIETI 12 RENDE 10 BISCEGLIE 10 SICULA LEONZIO 10

Dopo aver rinfrescato le idee con la graduatoria attuale, ecco di seguito quella della scorsa annata alla 15^ giornata. Da non tenere in considerazione una serie di fattori, tra cui i cammini di Catania e Viterbese (sfalsati da un inizio in notevole ritardo), i punti di penalizzazione e la questione Matera. Il nostro metro di valutazione, nel confronto punti, non tiene conto della penalizzazione. La Reggina, quindi, alla 15^ giornata della scorsa stagione aveva ottenuto sul campo 18 punti. Se si considerano i 37 di quest’anno (per lo 0-3 di Rieti si attende il giudice sportivo), si evidenzia un bel +19. Un’inversione di tendenza netta, abissale. Che rispecchia i tanti cambiamenti societari di quest’anno i quali si stanno ripercuotendo, come tutti si auguravano, sul campo. Ecco la classifica della scorsa stagione. In rosso, la differenza tra le due annate.

JUVE STABIA 38 RENDE 31 (-21) CATANZARO 30 (-6) TRAPANI 28 CATANIA 27 (-7) MONOPOLI 27 (+4) POTENZA 22 (+8) CASERTANA 22 (-1) VIBONESE 22 (-2) CAVESE 21 (-4) SICULA LEONZIO 18 (-8) REGGINA 18 (+19) SIRACUSA 18 VIRTUS FRANCAVILLA 14 (+5) BISCEGLIE 14 (-4) VITERBESE CASTRENSE 11 (-10) RIETI 9 (-1) PAGANESE 5 (+11)

Volendoci soffermare un attimo sulle altre, considerando ovviamente solo chi l’anno scorso ha militato nel girone C, emerge un pauroso -21 del Rende, che nella passata stagione a questo punto si trovava dietro la capolista Juve Stabia. Male ma non malissimo il Catanzaro, con un -6. Escludiamo volutamente Viterbese e Catania, per le motivazioni di cui sopra, mentre da evidenziare negativamente c’è anche la Sicula Leonzio (-8). Tra le note positive, oltre alla Reggina, ci sono soprattutto la Paganese (+11) e il Potenza (+8).

