Reggina, Andrea Gianni spiega l’esonero di Spataro

27 Novembre 2019 10:44

Il direttore Andrea Gianni commenta la decisione del club amaranto di sollevare dall’incarico Spataro

La Reggina continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Teramo, il club amaranto non ha intenzione di fermarsi e provare ad allungare ancora in classifica, la partita può essere considerata insidiosa contro un avversario sicuramente in forma. Nel frattempo Andrea Gianni parla ai microfoni di ‘Buongiorno Reggina’ dell’esonero di Spataro: “si sono fatte delle valutazioni, serviva una riorganizzazione, abbiamo dato una scossa, adesso ci sarà un momento di transizione, ci sono troppi ragazzi che vengono da fuori, l’obiettivo è quello di valorizzare i nostri ragazzi di Reggio Calabria. Dobbiamo spiegare le nostre linee guida, credo molto nel settore giovanile, dobbiamo valorizzare di più il nostro territorio, i ragazzi di Reggio Calabria devono avere la possibilità di indossare i colori del cuore. A parità di valore preferisco un calciatore di Reggio Calabria”.

