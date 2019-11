Reggina, l’allenatore della Ternana Gallo: “non pensiamoci, deve sbagliare…”

24 Novembre 2019 14:31

L’allenatore della Ternana torna a parlare della Reggina, le indicazioni dopo il successo contro la Viterbese

Continua il duello tra Reggina e Ternana, nella giornata di ieri le due squadre che sono in lotta per la promozione diretta hanno conquistato tre punti davanti al pubblico amico, gli uomini di Toscano hanno superato il Rende, quelli di Gallo la Viterbese grazie ad un gol in pieno recupero dell’attaccante Vantaggiato. Partita ben condotta della Reggina, 4-1 il risultato finale grazie alle reti di Bellomo e Corazza nel primo tempo, Rivas e Sounas nel finale. Nel frattempo l’allenatore della Ternana Gallo continua a parlare degli amaranto, ecco le indicazioni del tecnico dopo il successo contro la Viterbese: “Dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita. Non ha senso stare a pensare sempre alla Reggina. E’ avanti e quindi deve sbagliare. Noi dobbiamo sempre fare il nostro, vincere in questo momento dà morale ai ragazzi pur consapevoli di aver fatto un secondo tempo non buonissimo come il primo tempo”.

