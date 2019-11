Reddito di Cittadinanza, i beneficiari hanno diritto alla tredicesima per Natale?

25 Novembre 2019 12:40

Reddito di Cittadinanza: dubbi tra i beneficiari, ma ai titolari del sussidio non spetta alcuna mensilità aggiuntiva

Sui social molti beneficiari del Reddito di Cittadinanza si domandano: “avremo la tredicesima per Natale?”, “ci sarà qualche soldo in più per le festività natalizie?”. La tredicesima non spetta non spetta ai titolari del sussidio. La legge che ha istituito la misura di sostegno contro la povertà non prevede in alcun modo l’erogazione, da parte dell’Inps, di un assegno maggiorato a dicembre.

Reddito di cittadinanza, quando sarà pagato dicembre?

Per quanto riguarda il pagamento, da parte dell’Inps, del Reddito di Cittadinanza per il mese di dicembre: la “ricarica” di Poste Italiane avverrà entro il 27 del mese di novembre.

