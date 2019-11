Ecco il nuovo Reddito di Cittadinanza: erogazione per circa 4 milioni di stranieri

30 Novembre 2019 16:00

Reddito di Cittadinanza: nel nuovo decreto è contenuto il sostanziale via libera all’erogazione del sussidio anche agli stranieri originari di paesi extra Unione Europea

Nuovo governo, nuovi alleati per il M5S e cambio, con novità, nel Reddito di Cittadinanza. Nel nuovo decreto, varato dal ministro del lavoro Nunzia Catalfo e controfirmato dal ministro degli Esteri, nonché leader politico del M5S, Luigi Di Maio è contenuto il sostanziale via libera all’erogazione del sussidio anche agli stranieri originari di paesi extra Unione Europea. Il decreto in questione infatti ha stabilito che i migranti residenti in Italia non dovranno presentare alcun documento rilasciato dai paesi di origine per richiedere il reddito di cittadinanza. L’erogazione, quindi, si allargherà a circa 4 milioni di stranieri

Valuta questo articolo