Natale: ecco cosa si può comprare con il Reddito di Cittadinanza [ELENCO]

13 Novembre 2019 10:42

Natale: ecco che cosa si può comprare con la card del Reddito di Cittadinanza sotto le feste

Si avvicinano inesorabilmente le festività natalizie e coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza si pongono un quesito. Cosa si può acquistare per Natale con la card? E’ bene ricordare che la “tolleranza” sugli acquisti è maggiore rispetto alle origini, ossia a quando è stato pensato il Reddito di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza: ecco cosa si può comprare per Natale

Chi riceve il Reddito di Cittadinanza cosa può regalare per Natale? Libri, elettrodomestici, smartphone, vestiti sono ammessi. Non si possono regalare invece, gioielli, accessori di lusso. Esclusi anche abbonamenti a Netflix o pay tv a pagamento e gli acquisti online. Per la cena di Natale o Capodanno l’acquisto di generi alimentari e vino è ammesso, quello di superalcolici invece no.

