7 Novembre 2019 17:02

Sono stati arrestati per furto di cavi di rame, il giudice sospende il Reddito di Cittadinanza

Sono stati arrestati per furto di cavi di rame e per due di loro il giudice che ha convalidato l’arresto, ha disposto anche la sospensione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza. E’ accaduto a Brindisi dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno colto in flagranza quattro persone. Il valore della refurtiva ammonta attorno ai 30mila euro.

Valuta questo articolo