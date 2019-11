Reddito di Cittadinanza, tutto pronto per il bonus per le imprese che assumono i beneficiari [INFO, DATA, DETTAGLI]

14 Novembre 2019 11:04

Entro il 15 novembre arriveranno i moduli di richiesta del Srdc, lo Sgravio reddito di cittadinanza

E’ tutto pronto per il bonus per le imprese che assumono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza è in arrivo. L’obiettivo primario è quello di incentivare le aziende ad assumere coloro che ricevono il sussidio, ricevendo in cambio uno sconto sui contributi previdenziali da versare. Entro venerdì 15 novembre l’Inps renderà disponibile il modulo di richiesta del Srdc, lo Sgravio reddito di cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza: bonus per le imprese, ecco tutte le info utili

Lo sgravio viene erogato per un periodo che corrisponde alla differenza tra i 18 mesi totali di Reddito di Cittadinanza e le mensilità già godute del sussidio. Il datore di lavoro che vuole accedere a questo incentivo deve inviare la domanda in via telematica, chiedendo così il riconoscimento dell’agevolazione. Lo sgravio viene riconosciuto in base alla minor somma tra beneficio mensile del lavoratore, tetto dei 780 euro e contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Valuta questo articolo