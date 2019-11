Reddito di Cittadinanza: online la procedura per il bonus per le imprese che assumono i beneficiari

15 Novembre 2019 15:54

Inps: online la procedura per l’Incentivo all’assunzione dei percettori di Reddito di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza- È stata rilasciata, secondo programma e come confermato stamattina dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico nel corso di un’intervista, la procedura informatica per richiedere l’Incentivo per l’assunzione dei percettori di Reddito di cittadinanza. L’incentivo, introdotto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito nelle legge 28 marzo 2019, n. 26), spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di Reddito di cittadinanza.

