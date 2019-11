Reddito di Cittadinanza, Meloni: “va abolito, l’antidoto alla povertà è il lavoro”

21 Novembre 2019 19:00

Meloni: “ho proposto l’abolizione del reddito di cittadinanza. Ci sono tante cose sulle quali si possono recuperare soldi. Tra reddito di cittadinanza e bonus 18enni, ci sono dieci miliardi di euro spesi per queste materie”

“Ho proposto l’abolizione del reddito di cittadinanza. Ci sono tante cose sulle quali si possono recuperare soldi. Tra reddito di cittadinanza e bonus 18enni, ci sono dieci miliardi di euro spesi per queste materie”. E’ quanto afferma a Porta a Porta la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Quota cento – prosegue– non la nomino perché sono stata favorevole. Il reddito di cittadinanza non aiuta a trovare lavoro ed è sbagliato culturalmente. La povertà è aumentata, il vero antidoto per combatterla è il lavoro”, conclude.

Valuta questo articolo