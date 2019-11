Rapporto SVIMEZ, Rosanna Scopelliti: “la ‘Ndrangheta si sconfigge con lavoro e servizi. Abbiamo bisogno del Ponte sullo Stretto, della TAV, dello sviluppo”

4 Novembre 2019 16:06

Le parole di Rosanna Scopelliti sul rapporto SVIMEZ di quest’anno

“In buona sostanza il rapporto SVIMEZ di quest’anno mette nero su bianco ciò che con la Fondazione Scopelliti ripetiamo da anni. Lo dico con una punta di orgoglio, ma anche tanta amarezza”. Lo afferma in una nota Rosanna Scopelliti.

“Spiega in maniera chiara e dati alla mano il motivo per cui la Fondazione ha scelto di mettere a servizio della comunità le proprie risorse per dare un piccolo contributo perché i nostri giovani possano restare o tornare in Calabria. Per costruirsi un futuro di opportunità, sviluppo, realizzazione personale e professionale nella propria regione di origine e generare un nuovo tessuto sociale, sano, pulito, libero dai dogmi a cui la ‘Ndrangheta e la mala politica ci hanno assuefatti”.

“Non pensiamo di riuscirci da soli, ovviamente. Serve partire dalle tante comunità piccole e grandi che già lavorano (alcune anche inconsapevolmente) con questo spirito e per questo obiettivo. Quando ripeto che la ‘Ndrangheta si sconfigge con il lavoro, con i servizi, con le opportunità non voglio criminalizzare una regione e i suoi amministratori, come alcuni mi rimproverano, ma voglio immaginare cittadini esigenti e istituzioni attente che remano nella stessa direzione. E per fare questo non servono misure spot o proclami. Non servono sussidi, che anzi allontanano dal mercato del lavoro. Non bastano fondi a pioggia, che non siamo in grado di amministrare in modo efficace, ma servono interventi strutturali. A cominciare dalle infrastrutture, che devono essere adeguate alle potenzialità del nostro territorio”.

“Serve ad esempio, che il Porto di Gioia Tauro, unico nel suo genere, non sia un problema, ma un’opportunità di rilancio per tutto il Paese. Ci serve l’alta capacità, il Ponte sullo Stretto, che le merci passino da noi invece che fare il “giro dei tamburinari”. E ci servono le infrastrutture viabilistiche e logistiche per rendere accogliente la nostra terra per i milioni di turisti che non vedrebbero l’ora di visitarci se solo fosse possibile arrivare: un Aeroporto dello Stretto adeguato, con compagnie aeree che ci atterrino più volte al giorno, alta velocità che non si fermi a Salerno, depuratori che funzionino… Invece… Invece ogni estate le nostre splendide coste sono un susseguirsi di divieti di balneazione, manco fossimo a Porto Marghera; invece ci accontentiamo di un aeroporto dove ogni sei mesi siamo di nuovo a pietire un volo in più ad Alitalia, senza che nessuno programmi un vero progetto di sviluppo a medio termine. Servono città con più decoro, meno spazzatura nelle strade, più sicure per i nostri bambini e i nostri anziani. Dovremmo essere più esigenti. Smettere di crogiolarci nelle burocrazie e nei “non si può fare, siamo in Calabria”.

“Serve che la politica faccia il suo dovere nel mettere in campo proposte serie per far crescere il territorio e non il proprio pacchetto voti favorendo questo o quel grande elettore. Serve prospettiva, a medio e lungo termine. Serve che le regole vengano rispettate, senza strade alternative definite in base alle “conoscenze”. Serve ascolto dei territori, ma non sudditanza verso chi grida di più. Serve imparare ad essere comunità accogliente e inclusiva. Serve cambiare mentalità”.

“Abbiamo bisogno di servizi, attenzione e sostegno alle famiglie, asili nido, tempo pieno, possibilità per le donne e gli uomini di lavorare e crescere i figli, senza rinunce. A proposito di asili, bene le rette gratis, ma qui da noi gli asili vanno costruiti perché non ci sono e a volte quando ci sono sono in appartamenti privati con affitti pagati agli amici degli amici… Bene il tempo pieno, ma servono anche qui strutture adeguate, mense, spazi aperti per il gioco… E la consapevolezza che l’asilo e la scuola non sono parcheggi, ma luoghi in cui i nostri figli vengono educati, istruiti, accuditi… Di nuovo, serve anche cambiare mentalità. Ci vuole tempo, ma se non si comincia mai…”

“Abbiamo bisogno di sostenere i più deboli, del riconoscimento dei diritti di ciascuno come, ad esempio, quello di potersi curare in un ospedale della nostra terra, senza essere costretti ai soliti viaggi della speranza, che peraltro alla regione costano centinaia di milioni ogni anno (nel 2016 circa 280 milioni sono andati a finanziare altre regioni). In Calabria ci sono eccellenze mediche, professionisti riconosciuti in tutto il mondo, ma mancano le strutture adeguate. Su tutto questo politica e istituzioni restano immobili ed inconcludenti, anche perché non c’è nessuna pressione “dal basso”, che non sia solo sterile mugugno, subito accompagnato dalla richiesta di una raccomandazione per sè o per un parente “che ha tanto bisogno…”. Una volta di più, serve cambiare mentalità: diventare esigenti”.

“Serve guardarsi intorno, conoscere le peculiarità di casa nostra, le eccellenze. Non siamo solo Bronzi di Riace. Siamo Castello Aragonese, Forte Batteria Siacci; siamo scavi unici nel loro genere, siamo Medma, Locri, Gerace, San Giorgio Morgeto… Siamo bellezza, arte, cultura allo stato puro. Non siamo solo ‘nduja e peperoncino, siamo bergamotto, caciocavallo, patate silane, miele, vino, oliveti, arance… Siamo mare e montagna. Insieme. Siamo percorsi enogastronomici che il resto del Paese invidierebbe. Siamo la meraviglia. E non lo sappiamo. Non lo vediamo. Guardiamoci allo specchio, per una volta senza pregiudizi (i nostri per primi) e rimettiamoci in piedi. Perché non ci sarà nessuno a salvarci o ad assisterci. La “liberazione” spetta a noi. E iniziamo smettendo di dire “non si può fare perché…” Molto meglio: “Si può fare, nonostante”.

