Ragusa: ospedale in parte al buio per lavori di manutenzione

14 Novembre 2019 22:22

A Ragusa ospedale in parte al buio per alcune sostituzioni di cabine elettriche

Lavori di manutenzione all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove la sostituzione programmata delle cabine Enel potrebbe durare sino a mezzanotte. Per precauzione due pazienti del reparto di Emodinamica sono stati trasferiti in altro reparto. Sul posto il direttore sanitario ospedaliero, il direttore sanitario aziendale, il capo del servizio tecnico e i primari per garantire la massima sicurezza per i pazienti ricoverati. “Non c’è alcuna situazione di emergenza in atto, una parte dell’ospedale è senza corrente perchè l’Enel sta sostituendo le cabine come intervento programmato – dichiara all’AGI il manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò – ma la sostituzione sta durando più a lungo di quanto previsto. Per questa ragione tra poco verra’ collegato un gruppo elettrogeno per permettere alle squadre di completare il lavoro. Nella valutazione a priori e’ stato ritenuto prudente trasferire due pazienti dalla Emodinamica alla Rianimazione. I primari ed i dirigenti sono comunque sul posto per monitorare la situazione”, conclude.

