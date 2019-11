Il Raccordo di Reggio Calabria è la strada più pericolosa d’Italia: 12,5 incidenti a chilometro ogni anno, è record nazionale

14 Novembre 2019 18:21

Uno studio dell’Aci riporta come il Raccordo di Reggio Calabria sia tra le strade più pericolose d’Italia

Il Raccordo di Reggio Calabria (12,5 incidenti/km) e la Tangenziale Nord di Milano (nel tratto in provincia di Monza – 10,3 incidenti/km) sono le strade più pericolose d’Italia come riporta uno studio, realizzato dall’Aci. Sulle strade extraurbane gli utenti vulnerabili rappresentano una quota assai elevata dei decessi, anche se in diminuzione rispetto allo scorso anno: il 31% (1 morto su 3) e’ ciclista, “dueruotista” o pedone. Nel 20,6% dei casi e’ deceduto un motociclista (277), nel 10,2% un pedone (137) e nel 3% un ciclista (39). Rispetto al totale dei morti per modalita’ di trasporto, i pedoni sono il 22,4%, i ciclisti il 17,8% e “dueruotisti” il 34,8%. I veicoli a due ruote (biciclette comprese), sono coinvolti nel 22% degli incidenti stradali. L’indice di mortalita’ delle due ruote (motocicli e biciclette) e’ molto piu’ elevato di quello delle quattro ruote: piu’ di 3,6 morti ogni 100 mezzi coinvolti in incidente, rispetto all’1,3 delle auto.

Ecco l’elenco delle strade più pericolose d’Italia:

Roma – A 24 – Penetrazione urbana (GRA-Portonaccio) Venezia Raccordo di Marghera (SS 309/Tangenziale di Mestre-SS 011) Reggio Calabria Raccordo Autostradale di Reggio Calabria Napoli A 01 – Diramazione Capodichino Roma A 90 – Grande Raccordo Anulare di Roma Milano A 50 – Tangenziale Ovest Milano Milano A 51 – Tangenziale Est Milano Monza/Brianza SS 036 – del Lago di Como e dello Spluga Milano SS 036 – del Lago di Como e dello Spluga Cagliari SS 131 dir – Carlo Felice Monza/Brianza A 52 – Tangenziale Nord Milano Milano A 52 – Tangenziale Nord Milano Torino Tangenziale Nord Torino Milano A 08 – Milano-Varese (Autostrada dei Laghi) Roma SS 296 – della Scafa

