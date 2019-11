Qualità della Vita 2019, le città dell’Area dello Stretto agli ultimi posti: Reggio Calabria al 90° posto, Messina al 95° [DATI]

17 Novembre 2019 16:12

Ecco i risultati dell’analisi di “Italia Oggi” sulla Qualità della Vita nelle province Italiane: in fondo Reggio Calabria e Messina insieme a tutte le maggiori città del Sud

Trento Pordenone e Sondrio si aggiudicano l’indagine annuale sul benessere delle province italiane realizzata da “Italia Oggi” e dall’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua 21ª edizione. Nel 2019 la qualità della vita in Italia è complessivamente migliorata. Oggi sono 65 su 107 le province italiane in cui la qualità di vita è accettabile: un dato che risulta il migliore degli ultimi cinque anni.

Qualità della Vita: le prime dieci in classifica sono province del Nord

Tornando alla classifica, le prime dieci province appartengono, al Nord Italia: dopo Trento, ci sono Pordenone, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine e Bolzano, che scende dal primo al decimo posto rispetto al 2018.

Qualità della Vita: situazione tragica al Sud e sulle Isole

Nel Mezzogiorno e nelle Isole la situazione è tragica: in 35 province su 38 la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente. Il che significa, in termini di popolazione, che il 44% degli italiani vive con una qualità di vita insoddisfacente.

Qualità della Vita: male le grandi città italiane

Qualche miglioramento nella qualità della vita delle grandi città italiane: Roma risale dall’85° al 76° posto; Milano dal 55° al 29°, Torino dal 78° al 49°; Bologna dal 43° al 13°. Terz’ultima Napoli, fanno peggio Crotone ed Agrigento,

Qualità della vita: le città dell’Area dello Stretto agli ultimi posti: Reggio Calabria al 90° posto, Messina al 95°

Risalgono leggermente rispetto al 2018, le città dell’area dello Stretto: Reggio Calabria è al 90° posto mentre Messina al 95°. Lo scorso anno erano rispettivamente al 93° e 97° posto. Di certo il benessere latita il tutta la zona meridionale della nostra penisola.

