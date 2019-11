Manovra: i grillini propongono l’Iva agevolata per i profilattici maschili e femminili

18 Novembre 2019 21:21

Manovra: un emendamento a firma del senatore pentastellato Gaspare Antonio Marinello prevede che si applichi l’Iva agevolata al 10% ai prodotti anticoncezionali

Battaglia del Movimento 5 Stelle per l’Iva agevolata al 10% per i “profilattici maschili e femminili”. Un emendamento a firma del senatore Gaspare Antonio Marinello, prevede che si applichi l’Iva “bassa” ai prodotti anticoncezionali. Il costo della misura è stimato in 50 milioni di euro l’anno. Inoltre si propone la riduzione dell’Iva dal 22% al 5% per i prodotti igienici femminili che siano completamente biodegradabili. “Ciò consente di ridurre parecchio la spesa necessaria rispetto alla riduzione sugli assorbenti tout court – viene spiegato – avendo il pregio di salvaguardare l’ambiente e incentivare mercato e produttori verso scelte sostenibili”.

Valuta questo articolo