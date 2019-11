28 Novembre 2019 22:40

La Pro Loco Reggio Sud ricevuta a Palazzo San Giorgio dalla prima commissione assetto del territorio. Recepite nel corso dell’incontro alcune proposte a tutela dell’area sud della Città

La Pro Loco Reggio Sud audita a Palazzo San Giorgio dalla “Prima Commissione Assetto del Territorio”. A darne notizia è la presidente Concetta Romeo. “Come accade ormai da tre anni – spiega la Romeo – anche quest’anno siamo stati ricevuti dal presidente Giuseppe Sera unitamente a tutti i componenti della commissione, che hanno ascoltato e preso in considerazione le nostre idee progettuali ed i nostri solleciti di interventi su attività già proposte anche negli anni precedenti. Ogni anno dopo il consueto appuntamento estivo del “Focus Group” chiediamo di essere ascoltati nell’ottica della politica partecipata, sempre sostenuta e sollecitata da questa amministrazione. Continuiamo a proporre ed a ricercare sempre il dialogo ed il confronto, svolgendo un ruolo di cittadinanza attiva che rappresenta l’esigenza unanime della popolazione della periferia sud. Diversi anche per quest’anno i temi trattati, tante problematiche che vanno della messa in sicurezza della “Torretta del ex Municipio” a Pellaro e successiva sistemazione affinché possa poi ospitare le sedi delle tante associazioni sul territorio, alla sistemazione della “strada Via del Mare” da Fiumarella a Bocale. Dalla riqualificazione della piazzetta di Pellaro alla realizzazione di itinerari turistici da Punta Pellaro(dal punto informativo e di osservazione realizzato da noi questa estate all’interno della staccionata messa lungo tutto il rettilineo) al Castello di Santo Niceto attraversando i territori di Nocille, San Filippo, Paterriti. Oltre a ciò, al centro del dibattito anche i solleciti sulle opere di depurazione con relativa attenzione alla realizzazione della condotta sottomarina, la realizzazione di un parco archeologico a mare a Bocale, i solleciti per le opere di protezione e salvaguardia costiera per i tratti ancora non protetti e già devastanti dalle ultime mareggiate, tratti del litorale che vanno dal lido del carabiniere verso nord a Punta Pellaro ed in senso opposto, verso sud dallo Scalo dei Pescatori fino all’ex lido La Playa. Attraverso questi passaggi istituzionali – conclude Concetta Romeo – intendiamo ribadire il nostro ruolo che non può e non vuole essere esclusivamente di promozione ma anche e soprattutto di salvaguardia del nostro territorio attraverso un’opera di monitoraggio e suggerimento alle istituzioni preposte, rispetto alle eventuali criticità che attanagliano l’area sud della nostra Città e non solo. Rimaniamo dunque in attesa di un successivo incontro per sapere tra gli interventi proposti quali potranno essere di possibile prossima attuazione£.

