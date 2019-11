Previsioni Meteo: nel weekend nuovo violento ciclone, forti temporali in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

21 Novembre 2019 18:04

Previsioni Meteo, pazzesco ribaltone stagionale dopo la Tempesta del weekend: grande anomalia a fine Novembre

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente estreme per l’Italia, che nel weekend sarà attraversata da un altro violento ciclone foriero di forte maltempo dapprima al Nord/Ovest, nella giornata di Sabato 23 Novembre con piogge torrenziali su Piemonte e Liguria e successivamente al Sud, nella giornata di Domenica 24, con violenti temporali in Calabria e nel Golfo di Taranto (fenomeni estremi colpiranno anche la Sicilia centro/orientale nella tarda serata di Sabato). Ma sono importanti anche gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza per la prossima settimana: arriverà, infatti, un possente Anticiclone che determinerà negli ultimi 5-6 giorni del mese una grande anomalia di caldo in tutto il Paese. La prossima settimana, infatti, le temperature schizzeranno un po’ ovunque oltre i +20°C, anche in pianura Padana, con picchi di +25°C al Sud e sulle Regioni del medio e basso Adriatico. I venti continueranno a mantenere una circolazione occidentale, accentuandosi a metà settimana con forti raffiche di ponente e libeccio che potrebbero attivare il garbino sull’Adriatico, facendo localmente impennare la colonnina di mercurio ulteriormente verso l’alto, localmente fino a +27°C a valle del versante orientale dell’Appennino. Quest’anomalia calda e anticiclonica, con ogni probabilità, si prolungherà a lungo, fino ai primi giorni di Dicembre. Dopo tre settimane terribili per i fenomeni meteo estremi che l’hanno caratterizzato, questo mese di Novembre si concluderà quindi in modo decisamente più dolce: l’agognata quieta dopo la tempesta.

