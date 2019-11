Arrestato un prete con l’accusa di pedofilia, avrebbe abusato di una bambina di 10 anni [NOME e DETTAGLI]

8 Novembre 2019 10:59

Arrestato don Michele Mottola, ex parroco di Trentola Ducenta. L’accusa è quella di abuso nei confronti di una bambina di 10 anni.

E’ stato arrestato questa mattina don Michele Mottola, ex parroco di Trentola Ducenta. L’accusa è gravissima: avrebbe abusato di una bambina di 10 anni. Il prete era già stato allontanato dalla parrocchia il 25 maggio scorso dal vescovo Spinillo ed era stato avviato anche il procedimento per sottoporlo al processo giudiziario canonico. La stessa curia aveva segnalato i fatti alla Procura. La vicenda era stata segnalata al vescovo di Aversa da un gruppo di fedeli della parrocchia che avevano accompagnato la mamma della ragazza presso gli uffici della Curia vescovile per raccontare i fatti.

