Precari sanità Calabria, Pino Greco (Articolo 1): “grande attenzione di Speranza nei confronti della nostra regione”

21 Novembre 2019 17:44

Pino Greco: “l’annuncio di Roberto Speranza riguardo la presentazione dell’emendamento antiprecarietà nella Sanità a partire dalla Calabria, da inserire nella legge di bilancio, conferma la grande attenzione nei confronti della nostra regione”

“L’annuncio di Roberto Speranza riguardo la presentazione dell’emendamento antiprecarietà nella Sanità a partire dalla Calabria, da inserire nella legge di bilancio, conferma la grande attenzione nei confronti della nostra regione. Dopo l’abolizione del superticket, questo è il secondo fatto concreto che si realizza da quando Speranza è Ministro della Salute. Finalmente una fase nuova si è aperta”, è quanto scrive in una nota Pino Greco, segretario regionale di Articolo 1. “A nome del gruppo dirigente di Art1 e di tutti i calabresi che amano la propria terra e la vogliono vedere progredire, mi permetto di invitare il Ministro Speranza in Calabria per rendere evidente e comunicare questi primi importanti provvedimenti per la nostra Regione. In Calabria servono fatti e non propaganda, come più volte asserito dal nostro Ministro Roberto Speranza”, conclude.

Valuta questo articolo