Potenza-Reggina, mister Napoli al settimo cielo: “grazie ai nostri tifosi! Vi svelo il retroscena sul cambio di De Rose”

3 Novembre 2019 19:53

Reggina super anche sul campo del Potenza, Toscano e soci sono usciti vittoriosi dalla trasferta delicata in Basilicata

La Reggina ha dominato in casa del Potenza, vincendo per 3-0 al termine di un incontro gestito al meglio dalla truppa di mister Toscano. Le reti di Corazza, autore di una doppietta, e di Bellomo, hanno garantito la vittoria alla squadra amaranto che ha raggiunto dunque il tanto atteso record di 13 gare consecutive di imbattibilità, pareggiando il primato che durava dalla stagione 83/84. Toscano non si è presentato ai microfoni della stampa al termine della gara a causa della squalifica, ma il suo secondo Napoli ha commentato la splendida prova dei suoi ragazzi: “grazie ai nostri tifosi che ci seguono sempre, a loro dedichiamo la vittoria. Siamo stati bravi a far male al Potenza con Corazza, va benissimo così, non potevamo sperare di meglio per la trasferta in casa della seconda in classifica. Il cambio di De Rose? E’ stato fatto proprio per aumentare la qualità, nessun problema fisico per il capitano, ma volevamo mantenere Sounas ed il controllo del gioco. Adesso ci godiamo la vittoria e poi penseremo alla Coppa, ci sarà più spazio per chi gioca meno”.

