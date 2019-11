Potenza-Reggina, la probabile formazione scelta da Toscano: uomini contati in difesa

2 Novembre 2019 11:03

Reggina pronta alla trasferta di Potenza nella quale potrà pareggiare il record di imbattibilità del club risalente alla stagione 1983/1984

La Reggina si appresta a vivere un’altra domenica dalle mille emozioni. La squadra di Mimmo Toscano infatti, giocherà uno scontro diretto delicatissimo sul campo sintetico del Potenza secondo classificato, di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni. Tutto esaurito previsto per la sfida di domani, con un’ampia presenza di tifosi amaranto che faranno sentire il loro calore alla squadra anche in terra lucana.

Passando alla formazione che Toscano potrebbe schierare domani, ci sono alcune certezze nell’11 titolare che affronterà il Potenza. Bertoncini non è ancora pronto e Marchi ha avuto un acciacco durante la settimana, il terzetto davanti a Guarna sarà dunque quello delle ultime uscite, composto da Loiacono, Blondett e Rossi. A centrocampo Toscano sembra aver trovato la quadra, De Rose e Bianchi gli danno le dovute garanzie ed il rientro di Sounas non dovrebbe sconvolgere le gerarchie. Garufo e Rolando prenderanno i posti sull’esterno, mentre davanti le incognite sono certamente superiori. Bellomo duellerà con De Francesco per un posto dal primo minuto, mentre davanti ci sono tre slot liberi per tre contendenti: Denis, Reginaldo e Corazza. A sorpresa stavolta potrebbe restar fuori il capocannoniere Corazza, ma Toscano non ha sciolto le riserve. L’attacco amaranto dovrà rompere il muro difensivo potentino, uno dei migliori in questo inizio di campionato, una retroguardia che vede tra le sue fila due ex quali Emerson e Giosa. Sarà senz’altro una gara combattuta, ma la Reggina ha tutte le carte in regola per proseguire nel suo record di imbattibilità e staccarsi in vetta al girone C

