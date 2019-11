Potenza-Reggina, le pagelle di StrettoWeb: Corazza leader amaranto

3 Novembre 2019 19:25

Reggina vittoriosa a Potenza grazie a super Corazza autore di due reti decisive per aumentare il distacco in vetta alla classifica

La Reggina ha dominato anche in casa del Potenza andando a vincere per 3-0 contro la seconda classificata prima di questo pomeriggio. La squadra di Toscano ha avuto la meglio anche grazie alla super prestazione di Corazza, giunto a 11 reti in campionato grazie alla doppietta odierna in terra lucana. Le pagelle della Reggina vedono proprio l’attaccante tra i migliori, degna di nota anche la prova della difesa.

Potenza-Reggina, le pagelle di StrettoWeb

Reggina (3-4-1-2)

Guarna 7: sempre pronto ad intervenire il portiere amaranto, abile a sventare le occasioni create dal Potenza.

Loiacono 6,5: buona prestazione del terzo di destra amaranto, anche oggi solido come tutta la retroguardia. Gasparetto: 6.

Blondett 7: è ancora il sostituto di Bertoncini oppure è stato capace di soffiargli il posto da titolare? Questo lo sapremo solo dopo il ritorno del suo compagno, per ora la difesa è in mani salde.

Rossi 7: Isgrò non fa mai male, anche grazie al controllo di Rossi il quale non ha permesso all’esterno lucano di muoversi a piacimento.

Garufo 7: consueto apporto sulla corsia di destra, non sono mancate anche oggi le sue incursioni, in fase difensiva sempre attento.

Bianchi 7: suo l’assist in occasione della prima rete di Corazza, ordinato e concreto Bianchi, voto senz’altro positivo per il centrocampista al quale Toscano non intende rinunciare

De Rose 6: un po’ impreciso in alcuni appoggi, Toscano decide di toglierlo dal campo a fine primo tempo. Rivas: 6

Rolando 6,5: le sue volate sulla fascia non sono mancate, anche se con una frequenza forse minore rispetto al solito.

Sounas 7: schierato un po’ a sorpresa da Toscano si districa al meglio sia da trequartista che da regista dopo l’uscita dal campo di De Rose.

Corazza 8: anche oggi si iscrive con merito nella lista dei migliori in campo dell’incontro. Due gol uno più bello dell’altro per il capocannoniere del campionato giunto ad 11 reti stagionali in Serie C. Bellomo 6,5: gran bel gol, ma l’espulsione è un’ingenuità imperdonabile.

Denis 5,5: prova un po’ opaca da parte dell’argentino, utilissimo nel lavoro sporco ma impreciso nelle soluzioni offensive messe in mostra questa sera. Reginaldo: 6

A disposizione: Farroni, Geria, Bresciani, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

