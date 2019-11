Potenza-Reggina, le formazioni ufficiali: scelto Denis con Corazza

3 Novembre 2019 16:41

Potenza-Reggina, la gara di cartello del girone C di Serie C vedrà la formazione di Toscano scendere in campo col 3-4-1-2

Potenza-Reggina si giocherà questo pomeriggio con gli occhi dell’intero girone C puntati sulle due squadre che al momento del fischio d’inizio occupano le prime due posizioni in classifica. Una gara molto importante dunque, nella quale Mimmo Toscano non avrà ancora a disposizione il fido Bertoncini per quanto concerne la difesa, ma può contare sulla solidità del suo sostituto Blondett dimostratosi all’altezza della situazione. Una serie di ballottaggi sono andati avanti per tutta la settimana, sopratutto per quanto concerne l’attacco amaranto ricco di incognite sciolte solo oggi da Toscano. Vediamo dunque le formazioni ufficiali della gara Potenza-Reggina, fuori Bellomo.

Potenza-Reggina, le formazioni ufficiali

Potenza (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Ricci, Dettori, Panico; Isgrò, Vuletich, Ferri Marini. A disposizione: Breza, Iuliano, Sepe, Viteritti, Murano, Franca, Arcidiacono, Coppola, Di Somma, Silvestri, Longo, Souare. Allenatore: Raffaele.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Corazza, Denis. A disposizione: Farroni, Geria, Bresciani, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce (Nicola Mariottini di Arezzo e Davide Meozzi di Siena).

