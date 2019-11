Potenza-Reggina 0-2, la diretta LIVE: “doppio” Corazza, amaranto dominanti

3 Novembre 2019 17:08

Tutto pronto per Potenza-Reggina, gara di cartello del girone C di Serie C, tra due squadre che prima dell’inizio della giornata occupavano prima e seconda piazza in classifica

Potenza-Reggina è l’incontro clou della tredicesima giornata del girone C di Serie C, per diverse motivazioni. In primis si tratta di una partita che in chiave classifica dirà molto, dato che gli amaranto potranno staccare il Potenza secondo classificato in caso di vittoria, mandando un serio messaggio a tutte le concorrenti in chiave promozione. Ma non è tutto, Toscano e soci vogliono pareggiare il record di imbattibilità del club che regge dalla lontana stagione 1983/1984 in serie C2, dunque, altra motivazione in più per la truppa amaranto.

Potenza-Reggina, la diretta LIVE

45′ – Il primo tempo di Potenza-Reggina termina 0-2, grazie ad un super Corazza autore di una doppietta. Dominio totale da parte della squadra amaranto di Toscano che sta amministrando il vantaggio da grande squadra.

35′ – La Reggina controlla il ritmo della gara, con l’intento di addormentare un po’ l’incontro e di colpire nel momento giusto la difesa avversaria grazie alla qualità a disposizione di mister Toscano.

26‘ – Il Potenza prova a riaprire l’incontro con un’iniziativa di Dettori, il sinistro del centrocampista potentino finisce però a lato, tranquillo Guarna nella gestione della situazione.

23′ – Ancora lui, ancora Corazza. Il capocannoniere del campionato fa 2-0 con un destro clamoroso dalla distanza che non lascia scampo a Ioime, una bomba andata a finire sotto la traversa. Reggina in vantaggio di due reti contro una squadra che non aveva preso gol in casa in questo avvio di stagione.

21′ – La Reggina sembra cincischiare, ma ha tra le sue fila calciatori di spessore capaci di sbloccare la gara da un momento all’altro. A Potenza ci pensa Corazza a portare in vantaggio i suoi, decimo gol in stagione per il centravanti che ha colto il cross dalla destra di Bianchi insaccando con un preciso colpo di testa.

10′ – Gara molto vivace, con il Potenza che non disdegna le offensive dalle parti di Guarna, la difesa amaranto però sino ad ora regge saldamente. La Reggina fatica a far gioco in questo avvio, la verve di Bellomo sembra mancare.

4‘ – E’ di De Rose il primo tiro verso la porta lucana, sulla sponda di Denis però il centrocampista spara alto senza creare alcun problema al portiere avversario Ioime.

1′ – Inizia l’incontro di Potenza. Amaranto in campo senza Bellomo e Bertoncini, il primo per scelta tecnica, il secondo per un infortunio che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco da diverse giornate. In panchina manca anche mister Toscano squalificato dopo la gara di Avellino.

Le formazioni ufficiali – Potenza (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Ricci, Dettori, Panico; Isgrò, Vuletich, Ferri Marini. A disposizione: Breza, Iuliano, Sepe, Viteritti, Murano, Franca, Arcidiacono, Coppola, Di Somma, Silvestri, Longo, Souare. Allenatore: Raffaele.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Sounas; Corazza, Denis. A disposizione: Farroni, Geria, Bresciani, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce (Nicola Mariottini di Arezzo e Davide Meozzi di Siena).

