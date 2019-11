Potenza-Reggina, la Curva Sud dà spettacolo anche in trasferta: il VIDEO dell’esultanza dopo la vittoria per 3-0

4 Novembre 2019 11:40

Reggina vittoriosa in casa del Potenza grazie anche all’apporto del pubblico amaranto che si è recato in massa in terra lucana

La Reggina ha vinto e convinto in casa del Potenza, squadra seconda classificata prima della debacle di ieri per 3-0. Al di là di quanto dichiarato dal presidente lucano Caiata, la squadra di Mimmo Toscano ha dominato in lungo ed in largo vincendo con merito contro una squadra che sino a ieri non aveva subito gol in casa. La Reggina è stata ancora una volta supportata dal proprio pubblico, calorosissimo anche in trasferta. la curva ospite è stata infatti riempita da 600 tifosi festanti, che hanno sostenuto dal primo minuto sino al 90° la squadra. Va detto che non solo la curva è stata gremita dai tifosi amaranto, dato che tanti supporters hanno acquistato i tagliandi per gli altri settori dello stadio di Potenza pur di seguire la Reggina. Insomma, un’altra giornata esaltante per i colori amaranto, di seguito il video dell’esultanza della curva dopo la vittoria.

