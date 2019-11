2 Novembre 2019 16:20

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 13ª giornata del campionato di Serie C girone C tra il Potenza e la Reggina prevista per domani 3 novembre 2019 alle ore 17:30.

CONVOCATI:

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

