5 Novembre 2019 13:35

Potenza: una mamma di 37 anni è morta, all’ospedale di San Carlo, insieme al figlio che portava in grembo

Dramma a Potenza dove una mamma di 37 anni è morta, all’ospedale di San Carlo, insieme al figlio che portava in grembo. Secondo una prima ricostruzione, i medici hanno constatato la morte del feto mentre la donna era in forte emorragia e non ce l’ha fatta. Il sindaco di Marsicovetere ha comunicato che nel giorno dei funerali sarà indetto il lutto cittadino. La donna lascia il marito ed un altro figlio.

