29 Novembre 2019 13:58

Reggio Calabria, il 1° dicembre a Piazza Italia la manifestazione per bambini “Pompieropoli” . La manifestazione è indirizzata ai bambini e ragazzi fino a 11 anni che intendono cimentarsi nelle attività dei Vigili del fuoco attraverso un percorso ludico educativo

Il Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria in collaborazione con la Guardia Costiera e l’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ha organizzato una “Pompieropoli” che si terrà a Reggio Calabria in Piazza Italia domenica 1° dicembre. La manifestazione è indirizzata ai bambini e ragazzi fino a 11 anni che intendono cimentarsi nelle attività dei Vigili del fuoco attraverso un percorso ludico educativo. Vigili del Fuoco e Guardia Costiera per celebrare insieme la loro padrona S. Barbara invitano tutti i Bambini e ragazzi, assieme ai loro genitori, a Piazza Italia di Reggio Calabria domenica 1° dicembre a partire dalle ore 10:00 e fino alle 12:30. A tutti i partecipanti sarà rilasciato il diploma di Giovane Pompiere.

