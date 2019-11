25 Novembre 2019 20:26

Incidente stasera a Messina: furgone investe pedone sulle strisce, anziano trasportato in ospedale

Grave incidente questa sera a Messina. Un anziano che attraversava le strisce in Via La Farina è stato travolto da un furgone. L’impatto è avvenuto nei pressi della villetta Quasimodo, il veicolo procedeva in direzione monte-mare. L’anziano è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato all’ospedale Piemonte. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Municipale, per ricostruire la dinamica del sinistro.

Immagini di repertorio.

