Pedagogisti nelle scuole: a Messina il convegno dell’Apei

28 Novembre 2019 12:24

A Messina il convegno promosso dall’Apei: focus sull’ingresso della figura professionale del pedagogista e dell’educatore socio pedagogico all’interno della realtà scuola

Sabato 30 Novembre presso la Sala Ovale di Palazzo Zanca, alle ore 9.00, si terrà un Incontro Laboratoriale organizzato dall’Associazione APEI – Associazione Pedagogisti e Educatori Italiani – , (sezione di Messina), in occasione, inoltre, del Mese dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Durante l’incontro, fra le varie, saranno oggetto di discussione i Disegni di Legge che prevedono l’ingresso della figura Professionale del Pedagogista e dell’educatore socio pedagogico all’interno della realtà Scuola per lo sviluppo della Comunità Educante. La Pedagogia dunque, come “Motore di Cambiamento”. L’ incontro ha quale tema prioritario l’ Educazione come Diritto Fondamentale. ‘Attività Formativa organizzata, è valida (ai sensi della Legge 4/2013) ai fini dell’Attestazione di Qualità dei Servizi Professionali.

