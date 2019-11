Pd: Zingaretti incontra Pelosi, ‘vicina ad Italia per attentato Iraq’

12 Novembre 2019 22:40

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Sono contento di aver incontrato Nancy Pelosi, una donna straordinaria e tenace. Ha espresso la sua vicinanza alll’Italia per il grave attentato subito dal contingente militare italiano in Iraq, ribadendo che il nostro Paese è il miglior alleato degli Usa in ambito Nato. Un’amicizia suggellata anche dalla recente visita del presidente Mattarella a Washington. Al termine del nostro colloquio abbiamo incontrato anche il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.

