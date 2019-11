Pd: riunione Base riformista, tra assetti interni e ruolo dem in governo

12 Novembre 2019 21:44

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Incontro stasera nella Sala Berlinguer della Camera dei parlamentari aderenti a Base riformista. Una riunione soprattutto organizzativa in vista della seconda assemblea nazionale di Base riformista in programma a Milano il 29 e 30 novembre e che avrà al centro tre principali filoni: il contrasto al sovranismo, il ruolo chiave degli amministratori locali e dei sindaci, il profilo riformista del Pd.

Nel corso della riunione di stasera gli interventi hanno riguardato, tra i vari temi, il rilancio dell’azione politica riformatrice del Partito democratico, il ruolo del Pd all’interno della maggioranza di Governo, i futuri assetti della segreteria e il nuovo statuto del Pd. Una parte della riunione ha riguardato anche un’analisi del dibattito sulla nuova legge elettorale, in vista degli incontri di maggioranza che inizieranno domani. La riunione si è chiusa con l’intervento di Luca Lotti.

