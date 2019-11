Paura per Lo Monaco, aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria: alta tensione in casa Catania

27 Novembre 2019 10:27

Momento di tensione per Pietro Lo Monaco , il dirigente del Catania sarebbe stato aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria

Tensione altissima nelle ultime ore in casa Catania. La squadra siciliana sta disputando sicuramente una stagione ben al di sotto delle aspettative, le prospettive non sono di certo positive sia dal punto di vista sportivo che economico, sembrano già messe da parte le speranze di promozione con una squadra che non sembra attrezzata per il salto di categoria. Nel frattempo, brutto episodio che si è verificato nelle ultime ore, secondo quanto riporta il ‘Catanista.eu’ l’ancora attuale Ad del Catania Pietro Lo Monaco sarebbe stato aggredito stamattina da un da un gruppetto di persone, circa dieci sul traghetto in direzione Reggio Calabria. Si tratta sicuramente di un episodio da condannare, in casa Catania la situazione rischia di precipitare e Lo Monaco viene visto come il principale responsabile del momento di crisi del club siciliano.

