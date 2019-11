Patto per lo sviluppo di Messina, Palazzo dei Leoni rimodula gli interventi: scuole e strade la priorità

8 Novembre 2019 13:56

Masterplan, illustrata stamane a Palazzo dei Leoni la rimodulazione degli interventi. La revisione si è resa necessaria per non perdere ingenti finanziamenti destinati ad opere strategiche per l’intero territorio metropolitano di Messina

Si è svolto stamane a Palazzo dei Leoni la conferenza stampa sulle modifiche del piano di interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Città di Messina. La definizione delle linee di realizzazione delle opere costituisce un’importante tappa del percorso di attuazione del cronoprogramma, fortemente voluto dal Sindaco metropolitano Cateno De Luca che punta ad accellerare i tempi di messa in atto dei lavori finanziati nell’ambito del Masterplan e delle altre linee

di intervento.

La rimodulazione si è resa necessaria per oltre il 50% dei progetti inseriti originariamente e senza questa revisione si sarebbe andati incontro alla perdita di ingenti fondi che costituiscono un’opportunità unica per l’intero territorio

della Città metropolitana di Messina.

Due tipi di scelte strategiche caratterizzano le principali scelte di intervento: la messa in sicurezza delle reti stradali e delle strutture scolastiche che allo stato attuale presentano gravi criticità.

Il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ha sottolineato l’esigenza di operare celermente e con efficienza puntando non soltanto a rispettare i termini previsti ma anche ad anticipare le scadenze fissate nel Patto per lo Sviluppo della Città di Messina.

I responsabili del settore tecnico, Armando Cappadonia e Francesco Roccaforte, hanno esaminato gli aspetti tecnici dei nuovi progetti inseriti al posto di quelli “inattuabili” nei tempi previsti dal Masterplan ed hanno sollevato i timori che un eventuale riproporsi dei problemi finanziari e di bilancio che fin qui hanno attanagliato la naturale gestione della Città metropolitana di Messina possa incidere nuovamente sui tempi di attuazione delle procedure di spesa.

Un plauso a tutta l’attività della Città metropolitana di Messina è stato espresso dal Segretario generale Maria Angela Caponetti che ha assicurato il massimo impegno di tutto l’Ente per garantire all’intero territorio i benefici legati alle

opere programmate.

