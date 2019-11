Patto per lo sviluppo di Messina, 1 milione 900 mila euro per interventi su quattro strade provinciali del comprensorio jonico

13 Novembre 2019 17:59

Gli interventi finanziati nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina riguardano la S.P. n. 1 di Mojo Alcantara, la S.P. di Roccella Valdemone, la S.P. n. 6 di Motta Camastra e la S.P. 12 di Roccafiorita

Un milione novecentomila euro, stanziati nell’ambito del Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, sono stati destinati a quattro strade provinciali del comprensorio jonico.

A comunicare l’importante finanziamento è stato il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ed il responsabile della 3^ Direzione “Viabilità Metropolitana” Francesco Roccaforte.

Le gare d’appalto che sono state definite riguardano i seguenti lavori:

– Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della strada provinciale n. 1 di Mojo Alcantara, della strada provinciale di Roccella Valdemone e della strada provinciale n. 6 di Motta Camastra per un importo complessivo di 700.000 euro;

– Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della strada provinciale n 12 di Roccafiorita per un importo totale di 1.200.000 euro.

A conclusione delle necessarie verifiche sulle imprese aggiudicatrici si procederà con le determine di aggiudicazione e con la consegna dei lavori, anche sotto riserva di legge.

Gli interventi finanziati hanno una notevole rilevanza perchè l’obiettivo della Città metropolitana di Messina è quello di evitare disagi alle popolazioni che fanno esclusivo affidamento sulla capacità di collegamento delle quattro arterie stradali e la cui messa in sicurezza rappresenta una necessità vitale per le comunità interessate.

