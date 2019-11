Paolo Bettini con l’unvs a Cecina

24 Novembre 2019 18:25

Si svolge oggi domenica 24 novembre, la 34a Festa dei Veterani dello Sport della sezione di Cecina, presieduta da Mauro Guglielmi. Numerosi i premi che verranno assegnati. Su tutti il prestigioso riconoscimento all’Atleta dell’Anno, e in seconda battuta al Giovane Emergente. Parteciperanno all’intensa giornata di premiazioni l’ex campione mondiale e olimpionico di ciclismo Paolo Bettini e l’olimpionica Giulia Quintavalle. Scontata anche l’adesione di Enrico Cerri, ex presidente della sezione di Cecina e sempre in prima fila nella realizzazione delle pregevoli iniziative della realtà toscana.

